ГК «Первый трест» представляет Башкортостан на Строительной неделе БРИКС в Казани

В Казани проходит Строительная неделя БРИКС — крупнейшее событие рынка недвижимости. В рамках форума состоялась защита проектов единственной в мире премии недвижимости стран объединения - BRICS Property Awards. Республику Башкортостан в номинации «Лучший проект комплексного развития территории, концепция» представила ГК «Первый трест».
«Первый трест» — лидер строительного рынка республики. По данным ЕРЗ.РФ, компания занимает первое место в Башкортостане по объёму текущего строительства и входит в Топ-35 застройщиков России.
«Широта 54» — это концепция комплексного развития участка в Кировском районе Уфы, где склоны с перепадом высот 25–30 метров должны превратиться в новую точку притяжения горожан. По данным девелопера, в проекте заложены школа на 1500 мест (выше норматива КРТ), детские сады на 460 мест, коммерция более 4 тыс. кв. м, парк на 2,4 га, дворы без машин, соседский центр, коворкинг и уникальные места отдыха на высоте.
— Мы стараемся максимально сохранить естественный рельеф этого места, встроив в него разные сценарии жизни — от отдыха до самого активного образа жизни: прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, многоуровневый парк. Это будет насыщенное, динамичное общественное пространство, меняющее город, — рассказывает главный архитектор ГК "Первый Трест" Александр Червинский.
Делегация «Первого треста» принимает участие в обширной деловой программе форума от пленарных заседаний до специализированных сессий по КРТ и коммерческой недвижимости. Такой формат позволяет представить собственный проект и увидеть, как аналогичные задачи решаются в других городах и странах, а также обсудить общие вызовы — от роста инфраструктурной нагрузки до поиска новых бизнес-моделей.
Имена победителей BRICS Property Awards объявят 11 ноября. Независимо от итогов, выход в тройку лидеров премии — уже признание того, что проекты, реализуемые в Башкортостане, соответствуют мировым стандартам качества городской среды. Для «Первого треста» это возможность заявить о республике как о регионе с сильным строительным рынком и территории, где формируются новые стандарты жизни в городе, резюмировали в представительстве девелопера.
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