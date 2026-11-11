ГК «Первый трест» представляет Башкортостан на Строительной неделе БРИКС в Казани

В Казани проходит Строительная неделя БРИКС — крупнейшее событие рынка недвижимости. В рамках форума состоялась защита проектов единственной в мире премии недвижимости стран объединения - BRICS Property Awards. Республику Башкортостан в номинации «Лучший проект комплексного развития территории, концепция» представила ГК «Первый трест».

«Первый трест» — лидер строительного рынка республики. По данным ЕРЗ.РФ, компания занимает первое место в Башкортостане по объёму текущего строительства и входит в Топ-35 застройщиков России.

«Широта 54» — это концепция комплексного развития участка в Кировском районе Уфы, где склоны с перепадом высот 25–30 метров должны превратиться в новую точку притяжения горожан. По данным девелопера, в проекте заложены школа на 1500 мест (выше норматива КРТ), детские сады на 460 мест, коммерция более 4 тыс. кв. м, парк на 2,4 га, дворы без машин, соседский центр, коворкинг и уникальные места отдыха на высоте.

— Мы стараемся максимально сохранить естественный рельеф этого места, встроив в него разные сценарии жизни — от отдыха до самого активного образа жизни: прогулочные маршруты, детские и спортивные площадки, многоуровневый парк. Это будет насыщенное, динамичное общественное пространство, меняющее город, — рассказывает главный архитектор ГК "Первый Трест" Александр Червинский.