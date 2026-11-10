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12:06 (UTC+5), 10 Ноября 2026

В Башкирии с начала года подключили к газу 82,2 тысячи домов

В Башкортостане продолжается программа догазификации. На сегодняшний день к природному газу подключены уже 82,2 тысячи домов, сообщил премьер-министр правительства региона Александр Шельдяев.

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Ксения Калинина архив ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Всего от жителей республики поступило 100,9 тысячи заявок, на данный момент заключено почти 100 тысяч договоров. При этом 93 процента договоров уже исполнены до границ земельных участков.

«Особое внимание уделяем поддержке льготных категорий граждан. В республике предусмотрена субсидия в размере 100 тысяч рублей на проведение работ по газификации. Ею могут воспользоваться ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и участники специальной военной операции. На сегодня газом с использованием этой меры поддержки обеспечены более 12 тысяч человек, — уточнил Александр Шельдяев и отметил, что догазификация остаётся важной частью развития инфраструктуры населённых пунктов. — Будем и дальше работать над тем, чтобы новые дома получали доступ к газу».

Как ранее сообщил Башинформ со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, Башкортостан занимает первое место среди крупнейших регионов России по реализации программы социальной догазификации, инициированной президентом Владимиром Путиным. 

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