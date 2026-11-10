В Башкирии с начала года подключили к газу 82,2 тысячи домов

Всего от жителей республики поступило 100,9 тысячи заявок, на данный момент заключено почти 100 тысяч договоров. При этом 93 процента договоров уже исполнены до границ земельных участков.
«Особое внимание уделяем поддержке льготных категорий граждан. В республике предусмотрена субсидия в размере 100 тысяч рублей на проведение работ по газификации. Ею могут воспользоваться ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и участники специальной военной операции. На сегодня газом с использованием этой меры поддержки обеспечены более 12 тысяч человек, — уточнил Александр Шельдяев и отметил, что догазификация остаётся важной частью развития инфраструктуры населённых пунктов. — Будем и дальше работать над тем, чтобы новые дома получали доступ к газу».
Как ранее сообщил Башинформ со ссылкой на руководителя региона Радия Хабирова, Башкортостан занимает первое место среди крупнейших регионов России по реализации программы социальной догазификации, инициированной президентом Владимиром Путиным.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.