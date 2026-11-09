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11:33 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Уфе нашли территорию под жилой квартал в Сипайлово

Общая площадь этих городских земель — почти 65 га.

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Фото: скринш | яндекс карты
Элина Ахметова

Постановлением администрации Уфы компании «Специализированный застройщик Проект-С-61» разрешается разработать проекты межевания и планировки квартала между улицами Ватутина, Самаркандской, Новожёнова, Маршала Жукова в микрорайоне Сипайлово.

Как следует их документа, здесь планируется построить многоэтажные дома общей площадью 124,8 тыс. кв. метров, со встроенно-пристроенными помещениями 6 тыс. га, с обычными и многоуровневыми парковками на 1726 машин, а также детсад на 250 мест и школу на 1,5 тыс. учащихся.

Проектировщику поручается провести инженерные изыскания. Отдельно отмечается, что отвод осадков следует предусмотреть со сбросом через локальные очистные сооружения. Сейчас на этой территории находится преимущественно частный сектор.

администрация Уфы проектная документация
Фото: администрация Уфы | проектная документация

Ранее сообщали о планах укрепления берега Белой по всей Нижегородке.

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