В Башкирии проведут торги для малого бизнеса по заготовке леса

Минлесхоз республики организует электронный аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для малого и среднего бизнеса. Как сообщили в ведомстве, предлагается 30 лотов на территории Абзелиловского, Авзянского, Аскинского, Зилаирского, Караидельского, Тирлянского, Хайбуллинского лесничеств. Общий объем заготовки древесины составляет 31,6 тыс. кубометров.

Аукцион состоится 3 декабря, заявки принимаются с 12 по 27 ноября. Напомним, для МСП проводятся отдельные торги, чтобы им не приходилось конкурировать с крупными компаниями.