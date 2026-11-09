В Башкирии госперевозчик запустил абонементы

Как три года назад, госперевозчик «Башавтотранс» запустил абонементы и безлимитные проездные. Они оформляются в приложении «Алга», но привязываются к банковской карте «Мир», и рассчитываться нужно ею (или виртуальным кошельком в смартфоне).

Всё об условиях, сроках и стоимости можно узнать на сайте перевозчика. Например, годовой проездной стоит 16 тыс. руб. — это равно стоимости 381 поездки по обычной «Алге». Есть безлимиты на 30 дней (2700 руб.) и 90 дней (6 тыс. руб.).

Предлагаются также абонементы с лимитом — так проезд будет немного дешевле.

Ранее сообщали, что для пенсионеров и льготников запустили программу проезда по карте «Мир», равную социальной «Алге» (безлимит за 600 руб. в месяц).