Продажа готового бизнеса далеко не всегда связана с падением выручки, долгами или скрытыми проблемами компании. Как сообщает издание «Курс дела», представление о том, что на продажу выставляют исключительно проблемные активы – не более чем стереотип.



По оценке бизнес-брокера из Челябинска, собственники на Южном Урале чаще всего идут на сделку по личным или стратегическим причинам: ради запуска нового проекта, при смене жизненных приоритетов, выходе на пенсию или разногласиях между партнерами. Кроме того, часть предприятий изначально запускается под дальнейшую продажу по франшизе, а некоторые специалисты просто устают от рутинного менеджмента. Эксперт подчеркивает: сам факт выставления дела на продажу не доказывает ни краха, ни успеха компании, поэтому потенциальным покупателям необходимо опираться исключительно на цифры и аудит документов.