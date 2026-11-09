Новая скважина на Арланском месторождении дала рекордный дебит нефти благодаря 3D-модели

На старейшем нефтяном активе Башкортостана – Арланском месторождении – введена в эксплуатацию новая горизонтальная скважина с применением цифровых технологий. Стартовый дебит составил 110 тонн нефти в сутки, это в шесть раз превышает средние показатели действующих скважин на зрелых месторождениях.

3D-модель залежи, которая позволила с высокой точностью определить нефтеносные зоны на участке, разрабатываемом уже почти 70 лет, создали специалисты «Башнефти» совместно с учеными уфимского научного института компании (входит в НК «Роснефть»). В процессе бурения траектория скважины корректировалась в режиме реального времени с помощью программного обеспечения РН-Горизонт+, что позволило провести ствол по наиболее продуктивным участкам горной породы.

Получение высокодебитных притоков нефти спустя почти семь десятилетий разработки Арланского месторождения подтверждает эффективность наукоемких геологических решений. Успешный опыт совместного проектирования и бурения планируется тиражировать на других участках Арланского месторождения, а также на зрелых активах сопоставимого геологического строения.