Россиянам понравилась идея об удалёнке для беременных

Согласно данным опроса клиентов рекрутинговой платформы SuperJob, 73% опрошенных одобрили идею удалённой работы для беременных сотрудниц. Напомним, такой законопроект внесён в Госдуму. Он предусматривает возможность удалёнки при наличии медицинских рекомендаций и если характер работы допускает отсутствие в офисе.

Недавно общественность всколыхнуло предложение Екатерины Шульгиной поднимать зарплату родившим женщинам на 30%. Такую инициативу в опросе большинство отвергло, основываясь на том, что работодатели начнут отказывать женщинам в приёме на работу. Поддержку эта идея нашла только у 36% опрошенных.