Минтранс РФ предложил продлить спецрежим эксплуатации лизинговых самолётов

Минтранс России предложил продлить ещё на два года — до конца 2028-го, особый режим эксплуатации иностранных самолётов и двигателей, взятых в лизинг у зарубежных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.
Режим позволяет российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, арендованные до 24 февраля 2022 года, и страховать, обслуживать и ремонтировать их по российским правилам. Срок действующего режима — до конца 2026 года.
Опрошенные изданием представители авиакомпаний считают документ отвечающим реальной ситуации, так как урегулировать претензии иностранных лизингодателей до конца 2028 года невозможно.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.