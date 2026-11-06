Минтранс РФ предложил продлить спецрежим эксплуатации лизинговых самолётов

Минтранс России предложил продлить ещё на два года — до конца 2028-го, особый режим эксплуатации иностранных самолётов и двигателей, взятых в лизинг у зарубежных компаний. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект постановления правительства.

Режим позволяет российским авиакомпаниям не возвращать самолеты, арендованные до 24 февраля 2022 года, и страховать, обслуживать и ремонтировать их по российским правилам. Срок действующего режима — до конца 2026 года.

Опрошенные изданием представители авиакомпаний считают документ отвечающим реальной ситуации, так как урегулировать претензии иностранных лизингодателей до конца 2028 года невозможно.