Башкирский станок включили в реестр отечественной продукции

Произведённый уфимской компанией «ЕСМ» электрохимический копировально-прошивной станок включён в Реестр российской промышленной продукции. Об успехе башкирского производителя сообщил премьер-министр правительства республики Александр Шельдяев:

«Это значимый результат для станкостроительного промышленного кластера Башкортостана. Поэтому приоритетную поддержку производителей, разрабатывающих собственные технологии, продолжим. За такими предприятиями — будущее российского машиностроения».

Это ещё одна отечественная альтернатива зарубежному оборудованию. Электрохимическая обработка позволяет изготавливать сложные детали из твёрдых сплавов. Такие технологии востребованы в авиастроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и точном машиностроении.

Включение станка в федеральный реестр подтверждает его российское происхождение и открывает дополнительные возможности для продвижения на внутреннем рынке. Производитель сможет участвовать в госзакупках, получать субсидии и льготные займы, а покупатель — рассчитывать на гарантийное и сервисное обслуживание в России.

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