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13:46 (UTC+5), 05 Ноября 2026

Башкирия вошла в топ-3 регионов по запускам строительства и продаж жилья

В январе – октябре в республике начали строить и запускать в реализацию 971 тыс. «квадратов» жилья. Это третий результат после Подмосковья и Ленобласти.

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Элина Ахметова ИА «Башинформ»
Фото: Элина Ахметова | ИА «Башинформ»
Элина Ахметова

Башкирия оказалась в числе регионов, где объём запусков с начала года превысил прошлогодние значения. В основном по стране рост исчерпан и показатели снижаются, но в Московской области они выросли на 44%, Ленобласти — на 42%, в Башкирии — на 37% больше, чем в январе – октябре 2025-го. Это данные оператора льготных ипотечных программ Дом.РФ.

Всего за 10 месяцев в республике начали продавать 971 тыс. кв. метров новостроек, из них на октябрь приходится 59 тыс. «квадратов».

Примечательно, что около 40% запусков по стране приходится на КРТ и новые очереди уже строящихся жилых комплексов. Девелоперам, как правило, гораздо сложнее заморозить строительство в уже начатых проектах, чем в новых. Например, в Ленинградской области почти половину регионального объёма обеспечил всего один крупный ЖК.

Ранее запуски разбирали поквартально.

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