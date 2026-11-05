Башкирия вошла в топ-3 регионов по запускам строительства и продаж жилья

Башкирия оказалась в числе регионов, где объём запусков с начала года превысил прошлогодние значения. В основном по стране рост исчерпан и показатели снижаются, но в Московской области они выросли на 44%, Ленобласти — на 42%, в Башкирии — на 37% больше, чем в январе – октябре 2025-го. Это данные оператора льготных ипотечных программ Дом.РФ.

Всего за 10 месяцев в республике начали продавать 971 тыс. кв. метров новостроек, из них на октябрь приходится 59 тыс. «квадратов».

Примечательно, что около 40% запусков по стране приходится на КРТ и новые очереди уже строящихся жилых комплексов. Девелоперам, как правило, гораздо сложнее заморозить строительство в уже начатых проектах, чем в новых. Например, в Ленинградской области почти половину регионального объёма обеспечил всего один крупный ЖК.

Ранее запуски разбирали поквартально.