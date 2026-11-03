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13:58 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В Башкирии на М-5 возле Кандров построят придорожный сервис

Инвестор сможет арендовать нужный участок площадью 3,64 га без торгов.

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скриншот НСПД
Фото: скриншот | НСПД
Элина Ахметова

Распоряжением Главы Башкирии разрешается минземимуществу РБ и администрации Туймазинского района предоставить ООО «Крокус» в аренду без торгов землю на 1337-м км трассы М-5 «Урал» возле села Кандры. Это льгота инвестпроекту из перечня Приоритетных. 

Придорожный сервис займёт два соседних участка общей площадью 3,64 га и кадастровой стоимостью 24,2 млн руб. 

Как сообщали ранее, в комплекс войдут автосервис, автомойка, гостиница, кафе, магазин, платная автостоянка, автозаправочная станция, парковка и зона для отдыха. Объём инвестиций составил 72,5 млн руб. Новый объект предоставит 30 рабочих мест.

– Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации приоритетных проектов – действенный механизм государственной поддержки, который позволяет инвесторам оперативно приступить к строительству и сократить административные издержки. Уверена, что новый комплекс на трассе М-5 «Урал» станет точкой притяжения для путешественников и водителей, а также даст импульс развитию туристического и делового потенциала Туймазинского района, – прокомментировала вице-премьер и глава МЗИО Башкирии Наталья Полянская.    
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