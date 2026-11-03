Frank RG представил рейтинг банков по эффективности работы с клиентами

Аналитическое агентство Frank RG впервые провело премию Frank CRM Award 2026, оценив эффективность CRM-направлений в розничном бизнесе российских банков. Исследование охватило девять номинаций — от технологической зрелости CRM-контура до удовлетворённости клиентов коммуникациями. Как стало известно Башинформу, в номинации «Лидер по сохранению и развитию клиентской базы» победителем признан ВТБ. Число активных розничных клиентов банка превышает 33 млн человек, рост с начала года составил 11%.

По данным исследования, органический рост клиентской базы обеспечен актуальными предложениями по вкладам и накопительным счетам, выгодным условиям по картам, в том числе в рамках партнерских проектов с крупнейшими ритейлерами, включая «Магнит». Банк также активно развивает партнерство с Wildberries и завершил интеграцию с Почта Банком.

«Сегодня в банке регулярно обслуживаются более 30 млн человек. Но для нас важно сохранить доверие клиента: регулярно быть рядом, предлагать релевантные решения и выстраивать понятный и удобный формат обслуживания. Такой подход задает планку для дальнейшей работы, в том числе в рамках партнерств с крупнейшими игроками нашей страны», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.