В России в ноябре упростили учёт молочных продуктов

С 1 ноября молочная продукция сроком годности более 40 дней (в том числе сливочное масло и сыры) подлежит учёту партиями, а не поштучно. Об этом напомнили «Ведомости». Сгенерировать код сможет как производитель, так и оператор «Честного знака». Это упрощает оптовые отгрузки — сканировать каждую пачку и бутылку не нужно. С 1 марта 2027 года аналогичные требования вступят для товаров со сроком годности менее 40 суток.

А для растительных масел, наоборот, с 1 ноября ввели поэкземплярный учёт — для борьбы с контрафактом и фальсификатом. А также для более жёсткого контроля за пальмовым маслом, которое широко применяется для замены молочных жиров. Теперь контроль будет видеть путь каждой единицы продукта.

Вместе с тем с 9 ноября пониженная ставка НДС 10%, которая применяется для социально значимых товаров, распространится на муку: пшеничную хлебопекарную, пшенично-ржаную, а также на муку из мягкой и твердой пшеницы для макаронных изделий. Новая ставка затронет все операции, проведённые с 1 января 2026 года.