В Башкирии открыли мост на дороге к оренбургской трассе

В Кармаскалинском районе открыто движение по мосту через реку Караелга на дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.

Ранее рядом с деревней Кулушево был старый металлический мост, который пришлось признать аварийным. Движение по нему закрыли и перепустили трафик по временной объездной дороге. Но во время паводка этот участок приходилось перекрывать – дороги опять не было.

Перед началом строительства специалисты провели гидрологические расчёты, которые показали, что здесь будет целесообразным устройство моста арочного типа. Подрядчики полностью демонтировали старое сооружение и построили новый арочный мост.

Также обновлён асфальтобетон на пролёте моста и на подъездах к нему, установлено новое барьерное ограждение.

По данным госзакупок, стоимость контракта на реконструкцию составила 54,9 млн руб. при начальной цене 57 млн.

– Объект хоть и небольшой, но востребованный. Ежедневный трафик по дороге достигает 2,2 тысячи автомобилей. Сейчас водители могут передвигаться по новому мосту, отвечающему всем требованиям безопасности, – прокомментировал руководитель УДХ РБ Ришат Рафиков.