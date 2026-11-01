В Башкирии открыли мост на дороге к оренбургской трассе

В Кармаскалинском районе открыто движение по мосту через реку Караелга на дороге Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма. Об этом сообщили в Управлении дорожного хозяйства Башкирии.
Ранее рядом с деревней Кулушево был старый металлический мост, который пришлось признать аварийным. Движение по нему закрыли и перепустили трафик по временной объездной дороге. Но во время паводка этот участок приходилось перекрывать – дороги опять не было.
Перед началом строительства специалисты провели гидрологические расчёты, которые показали, что здесь будет целесообразным устройство моста арочного типа. Подрядчики полностью демонтировали старое сооружение и построили новый арочный мост.
Также обновлён асфальтобетон на пролёте моста и на подъездах к нему, установлено новое барьерное ограждение.
По данным госзакупок, стоимость контракта на реконструкцию составила 54,9 млн руб. при начальной цене 57 млн.
– Объект хоть и небольшой, но востребованный. Ежедневный трафик по дороге достигает 2,2 тысячи автомобилей. Сейчас водители могут передвигаться по новому мосту, отвечающему всем требованиям безопасности, – прокомментировал руководитель УДХ РБ Ришат Рафиков.
Ранее сообщали: на этой же дороге в прошлом году отремонтировали участок протяжённостью почти 7 км. По Улукулево — Кабаково — Суук-Чишма автомобилисты выезжают на федеральную трассу Р-240.
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