В городе Башкирии могут появиться термы и конный клуб

В Октябрьском на «Предпринимательском часе» рассмотрели инвестпроекты по строительству спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрьские термы» и организации конного клуба. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Пальчинский.
– Предпринимателям потребовалось наше содействие в решении земельных вопросов и консультации по действующим мерам поддержки бизнеса. Будем прорабатывать возникшие вопросы и вернёмся к этим проектам, чтобы принять устраивающее всех решение, – рассказал глава города.
Всего за 8 месяцев в Башкирии рассмотрели 2,5 тыс. бизнес-инициатив.
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