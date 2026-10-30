Стало известно, когда отремонтируют трамвайные пути в Старой Уфе

Капитальный ремонт улиц Свердлова и Аксакова в Уфе намечен на 2027 и 2028 годы, следует из Программы развития общественного транспорта в Башкирии. Документ утверждён правительством республики.
Как следует из постановления, на эти цели в следующем году выделяется 456,7 млн руб. — 443 млн из республиканского бюджета и 13,7 млн из городского.
В 2028-м финансирование продолжится в объёме 331,3 млн руб. — 321,4 млн из республиканской казны и 9,9 млн из городской.
Ремонт улиц подразумевает в том числе реконструкцию шпально-рельсовой системы. К началу текущего года проекты участков протяжённостью 8 км по улицам Свердлова, Аксакова и Революционная получили одобрение госэкспертизы.
Ранее размышляли о перспективах развития электротранспорта в Уфе.
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