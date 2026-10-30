Стало известно, когда отремонтируют трамвайные пути в Старой Уфе

Капитальный ремонт улиц Свердлова и Аксакова в Уфе намечен на 2027 и 2028 годы, следует из Программы развития общественного транспорта в Башкирии. Документ утверждён правительством республики.

Как следует из постановления, на эти цели в следующем году выделяется 456,7 млн руб. — 443 млн из республиканского бюджета и 13,7 млн из городского.

В 2028-м финансирование продолжится в объёме 331,3 млн руб. — 321,4 млн из республиканской казны и 9,9 млн из городской.

Ремонт улиц подразумевает в том числе реконструкцию шпально-рельсовой системы. К началу текущего года проекты участков протяжённостью 8 км по улицам Свердлова, Аксакова и Революционная получили одобрение госэкспертизы.

Ранее размышляли о перспективах развития электротранспорта в Уфе.