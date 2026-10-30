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14:14 (UTC+5), 30 Октября 2026

Семейная ипотека: что изменилось для покупателей жилья в Уфе

Новые условия семейной ипотеки действуют уже месяц. Как они повлияют на выбор квартиры, почему выигрывают готовые решения и какие акции действуют до конца года — рассказывает коммерческий директор ГК «Первый Трест» Елизавета Самойлова.

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Елизавета Самойлова, коммерческий директор ГК «Первый Трест»
Елизавета Самойлова, коммерческий директор ГК «Первый Трест»
Фото: Антон Квашнин | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»

Семейная ипотека перестала быть одинаковой для всех. Теперь ставка зависит от количества детей: один ребёнок – 10%, два – 8%, три – 6% с лимитом 10 млн рублей. Пик продаж пришёлся на июнь, когда в Башкортостане выдали 4100 ипотек – люди спешили зафиксировать старые условия. К сентябрю, когда детали прояснились, началась структурная перестройка.

«Спрос сместится в сторону более просторных планировок, удобных для семей с детьми. Интерес к студиям снизится», – отмечает Елизавета Самойлова.

Раньше при лимите в 6 млн семье нужен был крупный первоначальный взнос для покупки трёхкомнатной квартиры. Теперь семья с тремя детьми может покрыть до 10 млн рублей.

Срок ипотеки перестал быть фиксированным: 15 лет субсидий, дальше – по рыночной ставке. Поэтому разумнее сокращать срок кредита. При первоначальном взносе от 50% даже семья с одним ребёнком получает ставку 6%. Однако по данным исследования «Движение.ру», доля предложения, попадающего в лимит семейной ипотеки в Уфе, упала с 52% до 30%. Откладывать покупку не имеет смысла.

Тем, кто делал ставку на малогабаритное жильё, придётся непросто: в 2025 году на семейную ипотеку пришлось 57% выданных льготных кредитов. Когда спрос смещается к большим площадям, целая линейка жилья может уйти в затоваривание.

Для тех, у кого есть улучшенный сегмент, открываются возможности. Именно поэтому в проектах ГК «Первый Трест» заранее закладывают несколько сценариев под разные категории семей. Банки тоже подстраиваются – разрабатывают собственные продукты, например траншевую ипотеку. Конкуренция сместится из плоскости «у кого ставка ниже» в плоскость «кто предложит готовое решение», и «Первый Трест» к этому готов.

Максимальные скидки сосредоточены на готовых объектах и домах, ввод которых планируется в течение года. На некоторые лоты скидка достигает от 10 до 20%, а на эксклюзивные предложения – до 30%. Трейд-ин даёт дополнительную скидку до 15% при обмене старого жилья на новостройку. Действуют и специальные программы – например, при одновременной покупке квартиры, паркинга и кладовки.

В ЖК «Новатор» ряд литеров уже сдан, в ближайшее время будет сдан ещё один дом. Готовое жильё позволяет сразу оценить качество, планировки и инфраструктуру, а также воспользоваться максимальными скидками.

АО ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой
АО ГК «ПТ» предоставлено пресс-службой
Фото: АО ГК «ПТ» | предоставлено пресс-службой
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До конца года покупателей ждёт «Чёрная пятница» и предновогодние предложения. Конец года – традиционно удачное время для принятия решения.

На вопрос что будет дальше, Елизавета Самойлова отвечает так: цены не упадут, но и не взлетят. Рост будет вровень с инфляцией. В Уфе есть преимущество – ставка 6%, которой нет в Москве и Петербурге. Рыночная ипотека продолжит развиваться в направлении улучшения условий жизни. В Уфе двое из трёх покупателей новостроек продают старую квартиру, 25% идут через трейд-ин. Разрыв между вторичкой и новостройкой достаточен, чтобы цепочка работала.

«Для тех, кто хочет выбрать наиболее подходящий вариант – сегодня лучшее время обратиться к профессионалам и рассмотреть проекты под ваши возможности и предлагаемые лимиты», – уверена эксперт.

Условия акций могут быть изменены. Актуальную информацию уточняйте у менеджеров компании.

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