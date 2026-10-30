Экономист объяснил, почему снижение цен на газ в Европе будет недолгим

По словам эксперта, текущая коррекция обусловлена несколькими факторами. Среди них — позитивные ожидания рынка относительно урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и возможного возобновления переговоров по Ормузскому проливу, через который проходят значительные объемы катарского СПГ. Дополнительное давление на цены оказало восстановление поставок из Норвегии после незапланированных ремонтов на месторождениях.
Кроме того, Андрианов указывает на «чисто техническую корректировку», когда спекулянты фиксируют прибыль после достижения ценами психологических уровней.
Однако, несмотря на сохраняющийся дефицит газа, экономист не ожидает долгосрочного тренда на снижение.
«Если не будет реальных подвижек на Ближнем Востоке, цены могут вернуться к росту и повышаться в ближайшие недели и месяцы, поскольку альтернативы ближневосточному газу для восстановления прежних объемов у Европы нет», — заявил спикер в беседе с URA.RU.
Напомним, в Башкирии по социальной программе газифицировано 75 тысяч домов.
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