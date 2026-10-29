В Уфе прекратили ходить трамваи №5 и №16

В Уфе сегодня с 15.30 прекращено движение трамваев №5 и №16, сообщили в мэрии. Произошло повреждение силового кабеля, вышла из строя тяговая подстанция ТП-12, обеспечивающая питание контактной сети.

УфаГЭТ уже ведёт аварийно-восстановительные работы по поиску и ремонту повреждения.

30 октября с 5.30 и до полного устранения аварии схема движения трамваев будет изменена.

Маршрут № 5: Трамвайное депо им. Зорина (б. Хадии Давлетшиной, 5) — Госцирк.

Маршрут № 16: Трамвайное депо им. Зорина — Санаторий «Зеленая роща».