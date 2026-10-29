ЦБ планирует разрешить бизнесу переводить по СБП до 30 млн рублей

Банк России опубликовал для общественного обсуждения проект указания о поправках в положение «О платёжной системе». В том числе в документе предлагаются нововведения, затрагивающие не только расчеты между юридическими лицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ. Предлагаемая мера позволит бизнесу эффективнее выстраивать свою операционную деятельность, ускорит оборачиваемость средств, а также сделает платежи в бюджет удобнее и быстрее как для граждан и бизнеса, так и для Федерального казначейства.