Минторг России актуализировал список авто для госзакупок

Актуализирован перечень легковых автомобилей с российским VIN (идентификационный номер), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает канал «Закупки и тендеры» со ссылкой на письмо минпромторга РФ.
В документе отмечается, что перечень будет дополняться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства в рамках специальных инвестиционных контрактов.
В актуальный перечень включены бренды VOLGA и КАМА, отдельные модели исключены из списка.
На данный момент перечень следующий:
бренд Lada, модели: Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aura, Iskra, Azimut;
бренд «Москвич», модели: 3, М70;
бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;
бренд ГАЗ, модели: ГАЗель NEXT, ГАЗель NN, Соболь, Соболь NN;
бренд СОЛЛЕРС, модели: ST6, ST8, ST9, SF1, SP7;
бренд Evolute, модели: I-JOY, I-SKY, I-SPACE;
бренд Voyah, модели: FREE, DREAM, PASSION, TAISHAN;
бренд Haval, модели: JOLION, DARGO, F7/F7x, M6, H3, H7;
бренд AURUS, модели: SENAT, KOMENDANT;
бренд SENAT, модель: 900;
бренд Jetour, модели: DASHING, X70PLUS, T1, T2;
бренд Soueast, модели S06, S07;
бренд Votour, модели V5, V6, V7, T10, T20;
бренд Changan, модели: UNI-S;
бренд VOLGA, модели: K40, K50, C50;
бренд КАМА, модель: АТОМ.
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