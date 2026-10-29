Минторг России актуализировал список авто для госзакупок

Актуализирован перечень легковых автомобилей с российским VIN (идентификационный номер), использование которых представляется приоритетным для государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщает канал «Закупки и тендеры» со ссылкой на письмо минпромторга РФ.

В документе отмечается, что перечень будет дополняться по мере выхода на рынок новых моделей отечественного производства в рамках специальных инвестиционных контрактов.

В актуальный перечень включены бренды VOLGA и КАМА, отдельные модели исключены из списка.

На данный момент перечень следующий:

бренд Lada, модели: Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus, Aura, Iskra, Azimut;

бренд «Москвич», модели: 3, М70;

бренд УАЗ, модели: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;

бренд ГАЗ, модели: ГАЗель NEXT, ГАЗель NN, Соболь, Соболь NN;

бренд СОЛЛЕРС, модели: ST6, ST8, ST9, SF1, SP7;

бренд Evolute, модели: I-JOY, I-SKY, I-SPACE;

бренд Voyah, модели: FREE, DREAM, PASSION, TAISHAN;

бренд Haval, модели: JOLION, DARGO, F7/F7x, M6, H3, H7;

бренд AURUS, модели: SENAT, KOMENDANT;

бренд SENAT, модель: 900;

бренд Jetour, модели: DASHING, X70PLUS, T1, T2;

бренд Soueast, модели S06, S07;

бренд Votour, модели V5, V6, V7, T10, T20;

бренд Changan, модели: UNI-S;

бренд VOLGA, модели: K40, K50, C50;

бренд КАМА, модель: АТОМ.