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17:19 (UTC+5), 28 Октября 2026

В Российском энергетическом форуме принимают участие 205 компаний

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»

28 октября в Уфе стартовал Российский энергетический форум и 32-я международная выставка «Энергетика Урала» и специализированная выставка "Электротехника. Кабель". В мероприятиях принимают участие 205 компаний из 22 регионов России, а также делегации из Узбекистана, Казахстана, Алжира, Ирана и Таджикистана.

Как отметил Глава Башкортостана Радий Хабиров, принявший участие в церемонии открытия, присутствие российских предприятий, зарубежных партнеров, научных и образовательных организаций подчеркивает особое значение форума как важной площадки развития отрасли.

Башкортостан обладает мощной промышленной базой и развитой энергосистемой. Суммарная установленная электрическая мощность всех электростанций республики на начало 2026 года составила более 5,5 тыс. мегаватт. За последние пять лет в электросетевой комплекс региона направлено почти 40 млрд рублей. По словам главы региона, эти вложения открывают новые возможности для развития экономики и становятся прочной основой для роста предприятий, строительства жилья и развития городов и сел.

Помимо бизнес-повестки, выставка объединила научные и культурные инициативы. Свои разработки представили вузы республики — от гальванических покрытий до стартер-генераторов для газотурбинных установок. На стенде Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем были показаны проекты 11 предприятий, включая двигатели для БПЛА и роботизированные дрон-станции. Также на площадке работает галерея индустриальных пейзажей «Природа энергии», где представлены работы художников и студентов творческих вузов, созданные по впечатлениям от пленэров на энергетических объектах Башкортостана.

В рамках церемонии открытия также состоялось вручение государственных наград Башкортостана лучшим представителям отрасли. Форум продлится до 30 октября в выставочном комплексе «Уфа Экспо».

Форум проходит при поддержке Министерства энергетики РФ. Организаторы – Правительство Республики Башкортостан, Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан, Выставочная компания «БВК». Генеральный спонсор – Башкирская генерирующая компания.

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