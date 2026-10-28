В Башкирии скорректировали учёт госимущества

Правительство Башкирии внесло поправки в порядок ведения реестра госимущества. Его владельцы в случае продажи, списания или других действий с имуществом должны оперативно информировать об этом минземимущества РБ – в следующем же месяце.

Документом устанавливают конкретные сроки для фиксации изменений — в основном 14 дней. Государственные органы или юрлица, владеющие госимуществом, несут персональную ответственность, если они не предоставят сведения о нём или предоставят неполные учётные документы, говорится в постановлении.