Объем рефинансирования кредитов наличными превысил 20 млрд рублей

Более 20 млрд рублей на рефинансирование потребительских кредитов выдал банк ВТБ за девять месяцев 2026 года. В третьем квартале объем выдач вырос на 32% ко второму кварталу, обеспечив половину всего объема года. Доля рефинансирования в общих продажах кредитов наличными с начала года выросла втрое. По прогнозам банка, в четвертом квартале тренд укрепится за счет «высокого сезона» и осознанного подхода заемщиков к управлению финансовой нагрузкой.
По словам заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова, спрос на рефинансирование диктуется не столько изменением ставок, а осознанным подходом заемщиков к управлению долговой нагрузкой. Даже в условиях, когда кредитные ставки держатся на текущем уровне, клиенты видят эффект от консолидации: несколько дорогих кредитов заменяются одним, а ежемесячный платеж становится ниже. Эксперт ожидает, что эта тенденция сохранится: спрос на оптимизацию финансовых обязательств остается устойчивым, а рефинансирование воспринимается как рабочий инструмент управления личным бюджетом.
По данным банка, средний срок рефинансирования составляет 4 года и 9 месяцев и существенно не меняется. Заемщики предпочитают серьезно не сокращать его, а снижать ежемесячный платеж до комфортного для себя уровня. Средний размер займа при этом держится около 1 млн рублей — с начала года он вырос на 8%.
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