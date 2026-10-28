Два сельсовета Башкирии стали призерами всероссийского конкурса

Сразу две территории Башкирии стали призерами федерального конкурса лучших муниципальных практик. Это высокая оценка решений в сфере ЖКХ и внедрение современных технологий, отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

Павловский сельсовет Нуримановского района занял IV место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» с практикой автоматизации теплоснабжения с применением цифровых технологий». Премия за это составляет 5 млн рублей.

Верхнетатышлинский сельсовет Татышлинского района занял V место в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» с практикой водоснабжения микрорайонов Юго-Западный, Восточный и южной части райцентра Верхние Татышлы. Премия — 3 млн рублей.

Эти деньги муниципалитеты смогут направить на решение острых проблем и развитие жилищно-коммунального хозяйства. Все решения будут приниматься с учётом пожеланий жителей.

В прошлом году три муниципалитета Башкирии заняли первые места и выиграли 55 млн руб.