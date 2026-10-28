Аграрии Башкирии завершили заготовку кормов

Кормозаготовительная кампания в Башкортостане успешно завершена, сообщили в минсельхозе РБ. Аграрии полностью обеспечили животноводство качественными кормами. Финальным этапом стала заготовка кукурузного силоса.
Итоги кампании:
— силос — 1,052 млн тонн (100%),
— сено — 621,7 тыс. тонн (104% к плану),
— сенаж — более 1,1 млн тонн (выше плана).
Общая обеспеченность кормами достигает 102% от плановой потребности — это 26 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота.
– Обеспечение животноводства качественными кормами – это основа продовольственной безопасности региона. Все показатели достигнуты, работа идёт в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», – отметили в ведомстве.
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