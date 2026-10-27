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14:27 (UTC+5), 27 Октября 2026

Шельдяев: Стратегическая цель – достичь 4 трлн рублей ВРП к 2030 году

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Премьер-министр правительства региона Александр Шельдяев считает, что сквозные современные технологии должны активно распространяться и в социальной сфере. Это особенно актуально в связи с последними демографическими и кадровыми трендами, ограниченностью бюджетных ресурсов, а также растущими ожиданиями наших граждан.

«Так, в здравоохранении уже активно используются технологии искусственного интеллекта для дистанционного анализа радиологических изображений. Здесь при обработке результатов более 600 тыс. исследований, в почти половине случаев выявлены различные патологии. Платформа прогнозной аналитики позволила проанализировать свыше 4 млн цифровых профилей пациентов и более чем из миллиона из них – идентифицировать высокие риски. В клинике БГМУ применяются роботизированные хирургические комплексы», – отметил премьер.

Следующее направление – привлечение ресурсов для развития.

«Нарастим эффективность использования потенциала преференциальных территорий – особой экономической зоны «Алга», индустриальных и технопарков. Расширим географию таких инструментов на дружественные страны. Продолжим формировать комфортные условия для инвесторов, в том числе путем внедрения новых инвестиционных режимов. Придадим новый импульс поддержке предпринимательства и его инициатив. Еще один ресурс с большим потенциалом – это более плотное взаимодействие с федеральными ведомствами и институтами развития для привлечения финансирования в республику. В целом задача увеличения объемов капиталовложений до 1 трлн 250 млрд рублей к 2030 году остается неизменной. По экспертной оценке («Яндекс», «Сбер»), совокупный годовой эффект от внедрения сквозных технологий может составить к 2030 году свыше 5% валового продукта с ростом производительности труда более чем на 20%. Все обозначенные активности закладывают надежный фундамент для достижения стратегической цели в 4 трлн рублей ВРП к 2030 году», – сказал Александр Шельдяев.
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