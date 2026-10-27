Минпромторг России, «Газпром» и машиностроители расширяют взаимодействие

В Уфе состоялось заседание Рабочей группы по взаимодействию в области импортозамещения строительно-дорожной техники. Его провели заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Альберт Каримов и заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов.

Участники совещания, которое прошло на базе ООО «Газпром трансгаз Уфа», обсудили расширение применения российских машин, совершенствование механизмов государственной поддержки, создание новых видов оборудования и формирование единых стандартов качества.

Рабочая группа создана в 2023 году в рамках соглашения между Минпромторгом России и ПАО «Газпром». Она объединяет усилия государства, машиностроительных предприятий и энергетической компании как одного из крупнейших заказчиков специализированной техники.

Альберт Каримов отметил практические результаты сотрудничества. По его словам, предприятия успешно адаптируют существующие модели под актуальные требования заказчика, разрабатывают газомоторные модификации и создают новые образцы машин. Многие из них уже проходят опытно-промышленную эксплуатацию. Одним из результатов деятельности группы стало изменение условий программы льготного лизинга, ранее доступной только государственным заказчикам. Теперь воспользоваться ею могут и коммерческие организации. В числе дальнейших задач отрасли – совершенствование нормативной базы для повышения доступности газомоторной техники и разработка государственных стандартов с учётом технических требований «Газпрома».

Виталий Маркелов подчеркнул, что за время совместной работы сформирована широкая линейка отечественных машин, в том числе работающих на природном газе. Особую роль в этом процессе играют испытания в сложных производственных условиях дочерних обществ «Газпрома». Полученные результаты позволяют заводам дорабатывать технику перед серийным выпуском.

Отдельное внимание стороны уделили перспективам применения новых моделей за пределами Группы Газпром.

Представители Галичского автокранового завода, компаний «АМК Стандарт», «Промышленный меридиан» и «РариТЭК Холдинг» доложили об итогах опытно-промышленной эксплуатации техники на объектах «Газпрома». К обсуждению впервые в рамках рабочей группы присоединились предприятия «Дробмаш», «Алтайлесмаш» и «Сибирь-Техника», представившие свои производственные компетенции и предложения по созданию новых машин с учётом потребностей крупных заказчиков.

Практическим дополнением заседания стала масштабная выставка, объединившая десятки образцов дорожно-строительной, специализированной и газомоторной техники от производителей из разных регионов России. В частности, были представлены экскаватор-погрузчик АМК EPX-10 на природном газе, бульдозер «ЧЕТРА», седельный тягач КАМАЗ-54901 на СПГ, передвижные технологические установки. На полигоне также состоялась демонстрация рабочих возможностей мульчера отечественного производства и процесс заправки газомоторного экскаватора.