Александр Шельдяев рассказал о научно-производственном потенциале Башкирии

Башкирия входит в первую десятку регионов с высоким уровнем изобретательской активности. При этом опережающее развитие невозможно без эффективной синергии научно-образовательной и корпоративной среды, которая генерирует востребованные технологии с высоким трансфертным потенциалом. Центром консолидации здесь становится Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ.
«В нем уже действуют порядка 40 лабораторий, а также офисов индустриальных партнеров. Ведутся исследования по ключевым направлениям научно-технологического развития: биомедицине и генетике, инжинирингу и передовым производственным технологиям, цифровой и зеленой химии, новой среде жизни. Так, разрабатываются лекарства для кардиопротекции, составы для биоимплантов, новые нефтехимические катализаторы. Созданы технологии энергоэффективного получения флеш-графена и роботизированной сварки элементов газотурбинных двигателей. Республика встраивается в федеральную кооперацию по одному из наиболее перспективных направлений – мРНК-технологии. Мы сможем участвовать в полном цикле разработки отечественных препаратов – от фундаментальных исследований и молекулярного проектирования до трансфера технологий в систему здравоохранения.
Мы также вошли в число пилотных регионов по реализации национальных технологических проектов совместно с Российским научным фондом. Будем активно использовать возможность доступа к федеральным инструментам поддержки прикладных разработок. В перспективе сосредоточим усилия над формированием эффективной инновационной экосистемы, выстраивая полный цикл – от разработки технологий до выпуска готовой продукции. Здесь важно задействовать потенциал всего научного сообщества республики – от вузов до Академии наук и Уфимского федерального исследовательского центра. Долю внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте доведем до 2% к 2030 году. Ставим также задачу закрепиться в пятерке регионов-лидеров Национального рейтинга научно‑технологического развития (сейчас 7 место).
Безусловно, для этого нужны профессиональные и высококвалифицированные кадры. По прогнозу, потребность в них к 2030 году составит порядка 40 тыс. человек. Система образования должна решать не только задачу подготовки кадров для экономики, но и работать на технологический суверенитет и обеспечение безопасности страны. Необходимо связать возможности «Профессионалитета», Межвузовского кампуса, «Приоритета-2030» и Передовой инженерной школы с конкретными заказами предприятий и организаций», – отметил премьер-министр правительства Башкирии Александр Шельдяев в своем выступлении на пленарном заседании Госсобрания республики.
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