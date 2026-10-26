В Башкирии с начала года покупателям выдали 1,4 млрд чеков

В Башкирии на сегодняшний день зарегистрировано более 91 тыс. единиц кассовой техники. С начала года кассы выдали покупателям свыше 1,4 млрд чеков на общую сумму 1,3 трлн руб. Об этом сообщили в УФНС по РБ.
Чек, бумажный или электронный — это обязательный элемент расчёта. В том числе он служит инструментом сбора статданных об объёмах потребления и уровне цен.
В УФНС напомнили, что для работы с чеками созданы сервисы:
«Проверка чеков» (полная информация) и «Мои чеки онлайн» (хранение и навигация электронных чеков).
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