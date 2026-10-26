В Башкирии появится еще один завод Cemix

Об этом на оперативном совещании правительства РБ в ЦУРе заявила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева.

«Глава республики Радий Хабиров по приглашению учредителя компании Lasselsberger Йозефа Ласселсбергера вместе с хокимом Ташкентской области Узбекистана посетил предприятие Cemix. С Йозефом Ласселсбергером договорились о создании в Башкортостане ещё одного предприятия. Как только урегулируем вопросы иностранных инвестиций, перейдем к формированию соглашения», — прокомментировала Болычева.

Напомним, в 2009 году в селе Зубово Уфимского района состоялся технический запуск первой очереди производства завода Lasselsberger, а в августе 2021 года в Абзелиловском районе при личном участии президента России Владимира Путина открыли завод белого цемента Cemix.