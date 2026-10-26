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16:34 (UTC+5), 26 Октября 2026

Башкирия и Беларусь создадут Торговый дом и займутся биржевой торговлей

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Азат Мухамедьянов пресс-служба Главы РБ
Фото: Азат Мухамедьянов | пресс-служба Главы РБ
Азат Гиззатуллин
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Республика Беларусь остается одним из наших ключевых партнеров, занимая 6 место во внешнеторговом обороте Башкортостана. За январь – август 2026 года внешнеторговый оборот составил почти 129 млн долларов США (128,7 млн долл.), показав небольшое снижение (на 2,1%) к аналогичному периоду прошлого года. При этом объем экспорта составил 78 млн долларов США (выше на 5,6% относительно показателя за аналогичный период 2025 года). Эти цифры сегодня на заседании рабочей группы по развитию сотрудничества между двумя республиками озвучил первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.

«Одним из инструментов к повышению внешнеторгового оборота видится нам создание специального экономического режима Союзного государства. Здесь в прошлую пятницу в рамках IV съезда министров экономики регионов России мы провели итоговые консультации с Минэкономразвития России и сейчас запускаем на согласование проект международного соглашения. Также в ближайшей перспективе мы рассчитываем включить нашу инициативу в проект основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2027-2029 годы. Прошу наших белорусских коллег оказать максимальное содействие в продвижении нашей совместной инициативы. Также мы работаем над созданием совместного Торгового дома и применением инструментария биржевой торговли», – сказал Рустам Муратов.
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