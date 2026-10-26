Авиарейсы из Уфы в Минск и обратно могут увеличиться до двух в неделю

Одним из важнейших аспектов сотрудничества является регулярное авиасообщение между Башкортостаном и Беларусью. Его возобновили в июне этого года перед началом XIII Форума регионов России и Беларуси, когда повторно запустили прямое авиасообщение маршрута Уфа — Минск — Уфа вместе с авиакомпанией «Белавиа».
«Прямое авиасообщение мы рассматриваем как важнейший инструмент укрепления связей: он открывает новые возможности для диалога между официальными лицами, деловыми кругами и расширяет туристический обмен между нашими странами. В прошлом году рейсами воспользовались почти 5 тысяч пассажиров, средняя загрузка рейсов превышала 90%. В 2026 году рассчитываем перевезти более 4 тысяч пассажиров. При сохранении высокого спроса и дальнейшей совместной работе с авиаперевозчиком будем стремиться к увеличению частоты полетов до двух рейсов в неделю. Кроме того, эти прямые перелеты дадут определенный импульс развитию программы „Башкирско-белорусское долголетие. Туризм“, в рамках которой Республику Беларусь посетили порядка 4 тыс. человек», — отметил первый заместитель премьер-министра правительства – министр экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Рустам Муратов.
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