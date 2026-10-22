В Уфе на коммерческом маршруте поднимут цену проезда

Перевозчик «Уфа-Лайн» повышает стоимость проезда на маршруте № 288 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Максимовка», предупредили в мэрии.
С 21 ноября (суббота) цена билета составит 50 рублей с любой формой оплаты, в том числе по карте «Алга».
— Изменение стоимости проезда — вынужденная мера, обусловленная общей инфляцией по стране и ростом издержек, включая повышение цен на топливо, запчасти, ремонт, зарплаты сотрудников и необходимость обновления автопарков, — пояснили в компании.
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