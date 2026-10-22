В «Газпром трансгаз Уфа» открыт новый цех

Ввод объекта в эксплуатацию ознаменовал завершение одного из этапов формирования производственно-логистического комплекса Общества, объединяющего основные производственные и сервисные подразделения предприятия.
В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, начальник Департамента ПАО «Газпром» Вячеслав Михаленко, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. В ходе мероприятия гости ознакомились с производственными мощностями Управления аварийно-восстановительных работ, посетили выставку отечественной дорожно-строительной и специальной техники, а также осмотрели газобаллонное оборудование и оценили возможности спецтехники на полигоне.
Особое внимание было уделено техническим разработкам УАВР, направленным на повышение эффективности работ на магистральных газопроводах. В их числе – универсальное устройство центровки труб, позволяющее выполнять локальный ремонт газопроводов без применения кранов-трубоукладчиков, полимерные подшипники собственного изготовления, разработанные для решения производственных задач предприятия, и собственные мобильные комплексы для внутритрубной диагностики. Использование последних дало возможность обследовать 12 объектов общей протяженностью 392,2 км и обеспечить экономию порядка 63 млн рублей за счет отказа от аренды аналогичного оборудования.
Площадь нового цеха составляет 3 961 кв. м. Он оснащен 18 постами и предназначен для централизованного технического обслуживания и текущего ремонта транспортных средств филиалов «Газпром трансгаз Уфа», капитального ремонта узлов и агрегатов автомобилей, специальной техники и средств малой механизации. Здесь восстанавливают двигатели и агрегаты, проводят диагностику и наладку электрооборудования и топливных систем, выполняют кузовные, сварочные и шиномонтажные работы. Отдельное направление – работы с газобаллонным оборудованием и испытания газовых баллонов. В планах – принимать транспортные средства как отечественного, так и импортного производства.
Производственная программа цеха предусматривает 1767 операций по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Формирование производственно-логистического центра велось с 2010 года. На территории площадью 32,6 га создана современная инфраструктура, включающая 17 основных объектов. Здесь находятся ремонтные подразделения, складские комплексы и объекты обслуживания грузоподъемных механизмов и дорожно-строительной техники.
Размещение производственных и сервисных подразделений на одной территории позволяет оптимизировать логистику, рационально использовать материально-технические ресурсы и повышать оперативность выполнения производственных задач. Важное преимущество центра – возможность оперативного выезда бригад для проведения аварийно-восстановительных и ремонтно-профилактических работ на объектах всех девяти линейных производственных управлений магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Расположение вблизи федеральных автомобильных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга» обеспечивает удобное транспортное сообщение и способствует эффективной организации перевозок.
Завершение одного из этапов формирования производственно-логистического комплекса укрепляет материально-техническую базу Общества. Новый цех позволит поддерживать высокую техническую готовность автомобильного транспорта и специальной техники, обеспечивая надежность производственных процессов и безопасность транспортировки газа.
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