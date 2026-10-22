В «Газпром трансгаз Уфа» открыт новый цех

Площадь нового цеха составляет 3 961 кв. м. Он оснащен 18 постами и предназначен для централизованного технического обслуживания и текущего ремонта транспортных средств филиалов «Газпром трансгаз Уфа», капитального ремонта узлов и агрегатов автомобилей, специальной техники и средств малой механизации. Здесь восстанавливают двигатели и агрегаты, проводят диагностику и наладку электрооборудования и топливных систем, выполняют кузовные, сварочные и шиномонтажные работы. Отдельное направление – работы с газобаллонным оборудованием и испытания газовых баллонов. В планах – принимать транспортные средства как отечественного, так и импортного производства.

Производственная программа цеха предусматривает 1767 операций по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Формирование производственно-логистического центра велось с 2010 года. На территории площадью 32,6 га создана современная инфраструктура, включающая 17 основных объектов. Здесь находятся ремонтные подразделения, складские комплексы и объекты обслуживания грузоподъемных механизмов и дорожно-строительной техники.

Размещение производственных и сервисных подразделений на одной территории позволяет оптимизировать логистику, рационально использовать материально-технические ресурсы и повышать оперативность выполнения производственных задач. Важное преимущество центра – возможность оперативного выезда бригад для проведения аварийно-восстановительных и ремонтно-профилактических работ на объектах всех девяти линейных производственных управлений магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Расположение вблизи федеральных автомобильных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга» обеспечивает удобное транспортное сообщение и способствует эффективной организации перевозок.

Завершение одного из этапов формирования производственно-логистического комплекса укрепляет материально-техническую базу Общества. Новый цех позволит поддерживать высокую техническую готовность автомобильного транспорта и специальной техники, обеспечивая надежность производственных процессов и безопасность транспортировки газа.