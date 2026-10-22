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11:04 (UTC+5), 22 Октября 2026

В «Газпром трансгаз Уфа» открыт новый цех

В ООО «Газпром трансгаз Уфа» состоялось торжественное открытие цеха по техническому обслуживанию и текущему ремонту колесной техники.

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Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото: Григорий Собин | предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Ввод объекта в эксплуатацию ознаменовал завершение одного из этапов  формирования производственно-логистического комплекса Общества, объединяющего основные производственные и сервисные подразделения  предприятия.

В церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правления  ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, начальник Департамента ПАО «Газпром»  Вячеслав Михаленко, начальник Департамента ПАО «Газпром» Владимир Марков  и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. В ходе мероприятия гости ознакомились с производственными мощностями Управления аварийно-восстановительных работ, посетили выставку отечественной дорожно-строительной и специальной техники, а также осмотрели газобаллонное оборудование и оценили возможности спецтехники на полигоне.

Особое внимание было уделено техническим разработкам УАВР, направленным на повышение эффективности работ на магистральных газопроводах. В их числе – универсальное устройство центровки труб, позволяющее выполнять локальный ремонт газопроводов без применения кранов-трубоукладчиков, полимерные подшипники собственного изготовления, разработанные для решения производственных задач предприятия, и собственные мобильные комплексы для внутритрубной диагностики. Использование последних дало возможность обследовать 12 объектов общей  протяженностью 392,2 км и обеспечить экономию порядка 63 млн рублей  за счет отказа от аренды аналогичного оборудования.

Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Григорий Собин предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Фото: Григорий Собин | предоставлено ООО «Газпром трансгаз Уфа»
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Площадь нового цеха составляет 3 961 кв. м. Он оснащен 18 постами и предназначен для централизованного технического обслуживания и текущего ремонта  транспортных средств филиалов «Газпром трансгаз Уфа», капитального ремонта узлов и агрегатов автомобилей, специальной техники и средств  малой механизации. Здесь восстанавливают двигатели и агрегаты, проводят диагностику и наладку электрооборудования и топливных систем,  выполняют кузовные, сварочные и шиномонтажные работы. Отдельное направление – работы с газобаллонным оборудованием и испытания газовых баллонов. В планах – принимать транспортные средства как отечественного, так и импортного производства.

Производственная программа цеха предусматривает 1767 операций по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств. Формирование производственно-логистического центра велось с 2010 года. На территории площадью 32,6 га создана современная инфраструктура, включающая 17 основных объектов. Здесь находятся ремонтные  подразделения, складские комплексы и объекты обслуживания грузоподъемных  механизмов и дорожно-строительной техники.

Размещение производственных и сервисных подразделений на одной территории позволяет оптимизировать логистику, рационально использовать  материально-технические ресурсы и повышать оперативность выполнения  производственных задач. Важное преимущество центра – возможность оперативного выезда бригад для проведения аварийно-восстановительных и ремонтно-профилактических  работ на объектах всех девяти линейных производственных управлений  магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Уфа». Расположение вблизи федеральных автомобильных трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга» обеспечивает удобное транспортное сообщение и способствует эффективной организации перевозок.

Завершение одного из этапов формирования производственно-логистического  комплекса укрепляет материально-техническую базу Общества. Новый цех  позволит поддерживать высокую техническую готовность автомобильного  транспорта и специальной техники, обеспечивая надежность  производственных процессов и безопасность транспортировки газа.

Реклама. ООО «Газпром трансгаз Уфа». ИНН 0276053659
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