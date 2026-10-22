В башкирском Благовещенске завершено благоустройство исторической улицы

«Завершилось благоустройство исторической улицы Советской — одной из трех улиц, с которых начиналась история Благовещенска», — сообщили в минстрое России.

Концепцией проекта «Воскресенские ряды» стали сценарное моделирование событий и идея «город как театр». Пространство улицы превратилось в сцену для повседневной жизни и праздничных мероприятий. Архитектурно-пространственная концепция учитывает различные сценарии использования территории и интересы всех жителей города. Здесь организованы пешеходно-прогулочная зона, проезжая часть, места для отдыха и ритейла.

На территории появились художественные малые архитектурные формы, а также арт-объекты «Голубь» и «Воскресенская открытка». Зону ритейла дополнили информационным стендом о символах города, арт-объектом «Скворечник» и световым арт-объектом «Столбик с перфорацией». Системы видеонаблюдения дополнены интеллектуальными средствами управления и контроля. На улице установили линии освещения с применением энергосберегающих технологий.

«Благоустроенная территория создает условия для развития торговли, общественного питания, проката и других сервисов, а также появления новых рабочих мест в сфере обслуживания, организации мероприятий и предпринимательства», — отмечается в сообщении минстроя России.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды является одним из ключевых инструментов федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». С момента его старта в 2017 году по всей стране благоустроено более 120 тысяч парков, набережных, пешеходных улиц, скверов, смотровых площадок, объектов у воды, придомовых территорий и дворов.