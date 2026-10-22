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20:09 (UTC+5), 22 Октября 2026

В Башкирии внесли изменения в программу оздоровления госфинансов

Утверждены изменения, вносимые в программу оздоровления государственных финансов Республики Башкортостан на период до 2030 года. Соответствующий документ подписал и. о. премьер-министра правительства Александр Шельдяев – новый куратор и ответственный исполнитель программы.

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архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
обозреватель ИА «Башинформ»

Согласно позиции «Запланированные результаты» в документе, совокупный бюджетный эффект по консолидированному бюджету Республики Башкортостан от реализации программы на 2026-2030 годы ожидается:

  • в 2026 году - 16,9 млрд рублей;
  • в 2027 году - 14,8 млрд рублей;
  • в 2028 году - 15,2 млрд рублей;
  • в 2029 году - 14,9 млрд рублей;
  • в 2030 году - 13,5 млрд рублей.

В новой редакции также изложен сам план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Башкортостан на период до 2030 года.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии утвердили членов Общественной палаты республики.

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