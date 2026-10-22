В Башкирии внесли изменения в программу оздоровления госфинансов

Согласно позиции «Запланированные результаты» в документе, совокупный бюджетный эффект по консолидированному бюджету Республики Башкортостан от реализации программы на 2026-2030 годы ожидается:

в 2026 году - 16,9 млрд рублей;

в 2027 году - 14,8 млрд рублей;

в 2028 году - 15,2 млрд рублей;

в 2029 году - 14,9 млрд рублей;

в 2030 году - 13,5 млрд рублей.

В новой редакции также изложен сам план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Башкортостан на период до 2030 года.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии утвердили членов Общественной палаты республики.