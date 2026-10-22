В Башкирии внесли изменения в программу оздоровления госфинансов

Согласно позиции «Запланированные результаты» в документе, совокупный бюджетный эффект по консолидированному бюджету Республики Башкортостан от реализации программы на 2026-2030 годы ожидается:
В новой редакции также изложен сам план мероприятий по оздоровлению государственных финансов Республики Башкортостан на период до 2030 года.
Ранее мы сообщали, что в Башкирии утвердили членов Общественной палаты республики.
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