Жители Башкирии отложили на пенсию 3,9 млрд рублей с начала года

За девять месяцев с начала года жители Башкирии заключили ещё почти 155 тыс. договоров долгосрочных сбережений. Сумма взносов достигла 3,9 млрд руб., сообщили в Нацбанке РБ.

Напомним, в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) государство удваивает вклады участников при выполнении ряда условий. Получить накопленные средства участники могут через 15 лет после заключения договора или по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, предусмотрены и экстренные случаи.

«ПДС популярна у населения благодаря простым условиям участия и целому набору бонусов. В их числе не только софинансирование, но и налоговые вычеты, а также страхование накоплений на сумму до 2,8 млн рублей», – рассказала замуправляющего Отделением Банка России по РБ Лилия Якупова.

ПДС запустили в 2024 году. С тех пор в регионе заключили более 470 тыс. договоров. По активности республика на 5 месте в стране. Суммарно башкирские участники ПДС накопили более 31 млрд руб.