В Уфе за речную навигацию-2026 перевезли 220 тысяч пассажиров

Как пояснила директор МБУ «Служба речных переправ» Нина Федорова, с открытием Восточного выезда изменен пассажирский трафик. Приоритет отдается теперь автотранспорту. Дождливое лето также сказалось на снижении пассажиропотока.

«Тем не менее в эту навигацию перевезли 220 тысяч пассажиров, несмотря на обильные осадки в верховьях реки и увеличение сбросов воды с водохранилищ в реке Уфа, летний подъем уровня воды в русле в июле и августе привел к затоплению береговой линии, — сообщила Нина Федорова. – В том числе количество перевезенных пассажиров по единому социальному проездному билету составило 72 тысячи, это треть от общего количества пассажиров».

Рекордсменом по перевозке пассажиров в этом году стала переправа Трамплин. При этом общегородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс» перевез за навигацию-2026 почти 23 тысячи пассажиров – это на 2 тысячи больше, чем в 2025 году.

Кроме того, за эту навигацию перевезено около 19 тысяч автотранспорта. Причем из-за подтопления берегов грузопассажирская переправа в Уфе приостанавливала работу в течение навигации в общей сложности на 30 суток.

Напомним, речная навигация в Уфе стартовала 24 апреля.