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15:17 (UTC+5), 21 Октября 2026

В Уфе за речную навигацию-2026 перевезли 220 тысяч пассажиров

Навигация на реках Белой и Уфа завершается 25 октября. Работа службы переправ прошла в штатном режиме, подчеркнули на оперативном совещании в мэрии Уфы.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
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Как пояснила директор МБУ «Служба речных переправ» Нина Федорова, с открытием Восточного выезда изменен пассажирский трафик. Приоритет отдается теперь автотранспорту. Дождливое лето также сказалось на снижении пассажиропотока.

«Тем не менее в эту навигацию перевезли 220 тысяч пассажиров, несмотря на обильные осадки в верховьях реки и увеличение сбросов воды с водохранилищ в реке Уфа, летний подъем уровня воды в русле в июле и августе привел к затоплению береговой линии, — сообщила Нина Федорова. – В том числе количество перевезенных пассажиров по единому социальному проездному билету составило 72 тысячи, это треть от общего количества пассажиров».

Рекордсменом по перевозке пассажиров в этом году стала переправа Трамплин. При этом общегородской маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс» перевез за навигацию-2026 почти 23 тысячи пассажиров – это на 2 тысячи больше, чем в 2025 году. 

Кроме того, за эту навигацию перевезено около 19 тысяч автотранспорта. Причем из-за подтопления берегов грузопассажирская переправа в Уфе приостанавливала работу в течение навигации в общей сложности на 30 суток. 

Напомним, речная навигация в Уфе стартовала 24 апреля

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