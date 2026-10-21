В Уфе стали жаловаться на «перетопы»

Основная доля обращений жителей в соцсетях на минувшей неделе снова связана с отоплением, но теперь — с «перетопом» квартир.
«Если в начале отопительного сезона главным вопросом была подача тепла, теперь люди жалуются на то, что дома слишком жарко», — сообщил вице-мэр по связям со СМИ Дмитрий Черенков.
Тема ЖКХ превалировала в целом — на неё пришлась почти половина обращений (46%), тема благоустройства заняла пятую часть (21%), на третьем месте — тема дорог.
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