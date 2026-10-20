Вице-премьер Хуснуллин назвал Башкирию в числе лидеров по проектам КРТ

В Башкортостане реализуется 50 проектов комплексного развития территорий (КРТ). По этому показателю республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе, уступая только Кировской области и Пермскому краю. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Всего в ПФО в активной стадии находится 272 проекта КРТ, еще 71 территория находится в стадии проработки. Начата практическая реализация на площади 4,8 тысячи гектаров, что позволит построить 22,8 млн кв. метров жилья. Кроме того, в границах этих проектов предстоит расселить 310,62 тыс. кв. м аварийного жилья.
«Механизм КРТ позволяет уйти от точечной застройки и создать полноценную городскую среду, где рядом с новым жильем сразу появляются школы, дороги и коммунальные сети. Это системное обновление заброшенных территорий», — подчеркнул Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что в Башкирии запустили строительство более 900 тысяч «квадратов» жилья.
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