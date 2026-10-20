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15:06 (UTC+5), 20 Октября 2026

В Башкирии завершили очередной сезон «Башкирских двориков»

Благоустроенные территории появились в четырёх муниципалитетах.

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Ирина Голованова Мах
Фото: Ирина Голованова | Мах
Элина Ахметова
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В Башкирии в этом году программу «Башкирские дворики» реализовали в Новобелокатае, Верхнеяркеево, Алкино-2 и в Янауле. В этих населённых пунктах появятся благоустроенные дворы с асфальтированными внутриквартальными проездами, парковками, освещением, новыми детскими городками и спортплощадками с травмобезопасным покрытием. Одновременно с созданием новых объектов пришла пора подновить «башкирские дворики» первой очереди — программа реализуется с 2019 года.

Всего за это время в регионе было благоустроено 1472 двора при многоквартирных домах, в которых проживают более 880 тыс. человек. Из республиканского бюджета на программу выделили свыше 7,2 млрд руб., муниципалитеты добавили порядка 390 млн руб., собственники квартир добавили 80 млн руб.

На обновление уже отремонтированных «башкирских двориков» в этом году направили 72 млн руб. На следующие годы утверждён перечень благоустроительных работ, которые допускаются в рамках программы. 

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