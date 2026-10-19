В Башкирии выявили почти 129 тысяч объектов недвижимости «без хозяев»

В ЕГРН внесены сведения примерно о 128,7 тыс. незарегистрированных объектов в Башкирии. Их владельцы не платят налог на имущество, рассчитываемый от кадастровой стоимости земельного участка или строения — она составляет ориентировочно почти 251 млрд руб.
Вопрос обсуждали на оперативном совещании правительства Башкирии. Работа по актуализации и полноте ЕГРН проводится в рамках федеральной государственной программы «Национальная система пространственных данных». В марте 2025 года был составлен план-график повышения капитализации территории, на 1 октября 2026-го он исполнен на 54%, а к концу года должен быть закрыт на 100%. Муниципалитетам поручили усилить эту работу.
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