В Башкирии отмечают День работников пищевой промышленности

Пищевая промышленность для Башкирии — один из ключевых секторов экономики. Местные предприятия охватывают весь спектр направлений — от переработки молока и мяса до хлебопечения, подчеркнули в Башстате.

На данный момент в республике насчитывается более 750 производителей — от крупных предприятий до субъектов малого и среднего бизнеса. Они перерабатывают и выпускают мясную, молочную и хлебобулочную продукцию, растительные масла, питьевые минеральные воды и многое другое.

На предприятиях пищевой промышленности задействовано 21,6 тысячи человек (8,3% от общего числа работников, занятых в промышленном секторе республики). Среднемесячная зарплата работников в производстве пищевых продуктов составляет 65,3 тысячи рублей, а в производстве напитков — более 74,4 тысячи рублей.

В прошлом году объем отгруженных товаров в сфере производства пищевых продуктов достиг в Башкирии 187 млрд рублей, что на 21,1% больше показателя 2024 года (в действующих ценах).

«При этом за январь–август 2026 года предприятия отгрузили продукции на 113,3 млрд рублей, что на 7,7% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, — уточнили статистики. — В производстве напитков объём отгруженной продукции за 2025 год увеличился на 21,7% к уровню 2024 года и составил 45,3 млрд рублей. За январь–август этого года вырос на 8,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, достигнув 32 млрд рублей».

Более 75% всего объема отгруженной продукции обеспечивают три направления: переработка и консервирование мяса и мясной продукции (25,5%), производство растительных и животных масел и жиров (25,4%), производство молочной продукции (24,3%).

Башкирская продукция успешно конкурирует на федеральном уровне. На долю республики

приходится 4,1% нерафинированных и 2,6% рафинированных растительных масел общероссийского производства. Местные производители поставляют на рынок 3,8% сахара, 2,7% жидкого обработанного молока, по 2,1% сыров и хлеба, 1% колбасных изделий.

Между тем, за январь–август этого года предприятия республики увеличили объёмы производства по ряду позиций. В частности, выпуск замороженного мяса сельскохозяйственной птицы вырос в 4,5 раза (к январю-августу прошлого года), безалкогольных напитков — на 39,5%, кисломолочных напитков — на 26,4%, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 25,2%, минеральной воды — на 21,3%, сыров — на 11,7%, мясных консервов — на 9,1%, муки — на 3,5%.

«Малый бизнес играет важную роль в насыщении продовольственного рынка республики. Этот сектор экономики активно осваивает промышленное производство. Ассортимент продуктов питания, выпускаемых малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, включает более 30 наименований», — подчеркнули в Башстате.

Местные предприниматели обеспечивают практически весь республиканский выпуск чая и гречневой крупы. На их долю приходится более 90% производства кумыса, кондитерских и

макаронных изделий, а также свыше 60% минеральной воды и 59,7% хлебобулочных изделий. Кроме того, малый бизнес поставляет половину всего мяса птицы и 45% майонеза в регионе.