В Уфе продолжают высаживать берёзы на затонской дороге

В Уфе на проспекте Дружбы народов высадили ещё 600 саженцев берёзы бородавчатой, сообщили в Горзеленхозе. Весной здесь высадили 2 тыс. будущих берёз на 0,5 га. Новые деревья займут место поражённых короедом-типографом елей сибирских, вырубленных на участке 1,7 га в начале года. Берёзы были выбраны для компенсационного озеленения, так как отличаются быстрым ростом, пояснили в Горзеленхозе.