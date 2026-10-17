В Уфе продолжают высаживать берёзы на затонской дороге

В Уфе на проспекте Дружбы народов высадили ещё 600 саженцев берёзы бородавчатой, сообщили в Горзеленхозе. Весной здесь высадили 2 тыс. будущих берёз на 0,5 га. Новые деревья займут место поражённых короедом-типографом елей сибирских, вырубленных на участке 1,7 га в начале года. Берёзы были выбраны для компенсационного озеленения, так как отличаются быстрым ростом, пояснили в Горзеленхозе.
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