В башкирском Благовещенске началось строительство коррекционного детсада

В Благовещенске началось строительство нового детского сада. Это долгожданный объект, подчеркнула глава муниципалитета Анна Карабанова, он заменит помещения действующего детсад №1 «Улыбка», который посещают дети с ограниченными возможностями здоровья и который располагается в одном из старейших зданий города.

На стройплощадке по улице Кирова ведутся земляные работы, забиты четыре экспериментальные сваи для испытания качеств грунта, рассказала Анна Карабанова. Она напомнила, что идею нового здания поддержал Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе визита в Благовещенск в январе 2024 года. В 2025 году муниципалитет подписал соглашение с Фондом социальных целевых программ и Республиканским управлением капстроительства.

По проекту это будет двухэтажное здание, рассчитанное на 190 детей и 15 групп. Здесь предусмотрено всё необходимое для полноценного развития и оздоровления ребят: собственный бассейн, спортивный и музыкальный залы, медицинский блок, кабинеты лечебной физкультуры и массажа. Кроме того, будут оборудованы специальные помещения для занятий с логопедами, дефектологами и психологом. Для нас это важный шаг в развитии социальной инфраструктуры Благовещенска и создании достойных условий для наших детей, - рассказала глава района.