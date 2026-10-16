В Башкирии разово изменят отправление абдулинской электрички

В понедельник, 19 октября, изменится график пригородного поезда № 7406/7404 Абдулино – Приютово – Улу-Теляк. Об этом предупредили в БППК. Причина — ремонт на перегоне Черниковка – Уфа.

Электричка отправится из Абдулино на 20 минут раньше обычного — в 7.29. В Приютово поезд прибудет в 8.10, в Улу-Теляк в 13.52.