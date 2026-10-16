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16:14 (UTC+5), 16 Октября 2026

В 2027 году МРОТ в Башкирии может достичь 33,3 тысячи рублей

Окончательные суммы по Башкирии на 2027 год пока не утверждены — точные цифры будут известны в ноябре–декабре.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил, что в 2027 году предусмотрено увеличение минимального размера оплаты труда до 28 935 рублей. Это на 6,8% больше нынешнего показателя.

Напомним, в Башкирии действует районный коэффициент 15%, поэтому республиканский МРОТ традиционно выше федерального. В 2026 году при федеральном МРОТ 27 093 рубля минимальная зарплата в республике составляла 31 156,95 рубля.

Если федеральный МРОТ вырастет до 28 935 рублей, то с учётом районного коэффициента минимальная зарплата в Башкортостане может составить примерно 33,3 тыс. рублей. Для работников внебюджетного сектора сумма может быть ещё выше — в республике действует соглашение, по которому минимальная зарплата в реальном секторе экономики должна быть на 5,7% выше базового показателя. Если такой принцип сохранят, сумма превысит 35 тыс. рублей.

Окончательные суммы на 2027 год пока не утверждены — точные цифры будут известны в ноябре–декабре.

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