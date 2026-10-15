Жителей Башкирии пригласили участвовать в Статдиктанте

VIII Всероссийский статистический диктант пройдет 13—22 октября, сообщили в Росстате. Это масштабный просветительский проект. Программа диктанта включает два направления – школьный и углубленный. Для школьников предусмотрено 15 вопросов, для взрослых — 30. Вопросы разделены на тематические блоки, включая теорию статистики, нескучные задачи и историю ведомства.

Тестирование можно пройти на этой площадке. Акция организуется в онлайн-формате на защищенной платформе АНО «Россия – страна возможностей». По результатам участия выдаётся электронный сертификат.

Главная цель Статдиктанта – популяризация статистических знаний, развитие критического мышления и умение правильно читать и анализировать данные, с которыми каждый человек сталкивается в повседневной жизни, отметили в Башстате.

Ранее статистики сообщали: сколько в Башкирии экономически активного населения.